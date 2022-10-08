Полузащитник «Челси» Хаверц оценил игру команды в матче с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ.

Хаверц в этой встрече отметился забитым голом.

«В целом, я очень доволен. 3:0 — хороший результат. Забить гол — это всегда прекрасное чувство. Нам нужен был этот гол до перерыва. Отлично, что мы ушли в раздевалку при счете 1:0. Сегодня у нас было много изменений, однако все были вовлечены в процесс игры. Мы должны быть настроены на матч позитивно, даже те, кто сидит на скамейке. Во вторник следующая, большая игра в Лиге чемпионов. Мы должны хорошо восстановиться и снова выйти на поле», — приводит слова Хаверца BBC.

«Челси» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

В ночь на 12 октября команда Грэма Поттера сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.