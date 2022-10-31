Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:35

Милнер — о неудачах «Ливерпуля»: «Мы разочарованы и пытаемся все исправить»

Алина Савинова
Telegram Новости

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о том, как команда реагирует на неудачные результаты в текущем сезоне.

«Всегда есть разочарование. Учитывая то, как мы выступали в последние годы, и тот успех, которого мы добились, текущие неудачи воспринимаются тяжело. Мы разочарованы и пытаемся все исправить. Но важно, что мы держимся вместе, и мнения в раздевалке — единственные, которые имеют значение», — приводит Liverpool Echo слова Милнера.

Потерпев поражение от «Лидса» в матче 14-го тура чемпионата Англии (1:2), «Ливерпуль» опустился на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ (16 очков).

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/james-milner-liverpool-dressing-room-25395648
Джеймс Милнер
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рэшфорд стал 22-м игроком «МЮ» со 100 голами за клуб и первым с 2009-го после Руни