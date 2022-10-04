Роджерс о разгроме «Ноттингем Форест»: «Лестер» был великолепен»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 9-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (4:0).

«Прошло слишком много времени с тех пор, как соперник в последний раз побеждал, но я думаю, что сегодня мы с нашей интенсивностью и прессингом были великолепны. Это был отличный вечер для игроков и блестящий для болельщиков. У нас есть много технически одаренных футболистов, но вы не можете выигрывать без желания побеждать. В ключевые моменты в других играх мы плохо защищались, но сегодня у нас это получалось», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

«Лестер» прервал серию из шести поражений и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Ноттингем Форест» с 4 очками опускается на 20-ю строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Лестер» сыграет против «Борнмута» 8 октября, а «лесники» встретятся с «Астон Виллой» 10 октября.