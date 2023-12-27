Тен Хаг оценил волевую победу «МЮ» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).

«В перерыве я сказал команде: «Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но старайтесь создавать еще больше». Нам нужно было оказывать все большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счете 1:2 мы добавили давления. Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с «Арсеналом», играли на равных с «Ливерпулем», поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.

Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.