Тен Хаг о победе над «Эвертоном»: «МЮ» хотел показать реакцию на поражение от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

«Мы хотели показать нашу реакцию на поражение от «Манчестер Сити». Это получилось сделать на Кипре. И было важно хорошо завершить неделю, что мы и сделали. Мы развиваемся как команда, но еще есть куда расти. Первый тайм был хорош. Мы контролировали игру как с мячом во владении, так и без него. В игре не бывает все идеально. Футбол — это игра ошибок. У нас получались хорошие моменты в игре. Вы могли увидеть те принципы, по которым мы хотим играть», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«МЮ» набрал 15 очков и поднялся на 5-е место в АПЛ. «Эвертон» с 10 очками занимает 12-ю строчку.