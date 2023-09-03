Хет-трики Холанна, Сона и Фергюсона в один день — первый случай в АПЛ с 1995 года

В матчах 4-го тура чемпионата Англии три игрока оформили хет-трики в течение одного игрового дня.

Их авторами стали форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, отметившийся в ворота «Фулхэма» (5:1), нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший в ворота «Бернли» (5:2) и форвард «Брайтона» Эван Фергюсон — в матче с «Ньюкаслом» (3:1).

Таким образом, три хет-трика за один день в матчах АПЛ состоялись впервые с 23 сентября 1995 года. Тогда тремя голами отметились Робби Фаулер, Алан Ширер и Тони Йебоа.