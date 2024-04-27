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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем» в 35-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вест Хэм» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Стратфорда набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульский клуб с 74 баллами располагается на третьей строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 14:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Ливерпуль

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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