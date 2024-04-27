«Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем» в 35-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вест Хэм» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Стратфорда набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульский клуб с 74 баллами располагается на третьей строчке премьер-лиги.

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