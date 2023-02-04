Алиссон: «Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Ливерпуль» проснулся»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон оценил игру команда в матче против «Вулверхэмптона» (0:3) в матче АПЛ.

«Иногда в футболе вы совершаете ошибки и вас наказывают за это. Мы ошибались снова и снова. Две ошибки, два гола в начале игры. Сами себе усложнили жизнь. Сегодня мы показали, что тебя могут наказать за 15 минут, что с нами и произошло. У нас те же самые игроки, которые добились стольких успехов в этом клубе, но мы не показываем хороших результатов. Трудно сказать, почему.

Я не знаю, что должно произойти с нами, чтобы мы проснулись. Я не говорю, что не верю в то, что «Ливерпуль» не сможем отыграться. Я просто очень разочарован сегодняшней игрой. Мы должны продолжать работать», — приводит слова Алиссона ВВС.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (29 очков). Следующий матч команда проведет 14 февраля против «Эвертона».