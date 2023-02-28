Клопп о попадании «Ливерпуля» в топ-4 АПЛ: «Если есть клуб, который может сделать это, то это мы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды на попадание в четверку лидеров по итогам сезона-2022/23.

«История не может помешать, но также нельзя полагаться на то, что было сделано раньше. Мы должны быть готовы к борьбе за выход в топ-4 АПЛ, потому что каждая игра уникальна. Мы должны получать удовольствие от того, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы. Если есть клуб, который может попасть в четверку лидеров чемпионата Англии из такой позиции, то это мы, я действительно так считаю», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» располагается 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 36 очков за 23 игры.