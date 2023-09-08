Тилеманс: «Я сказал Унаи Эмери, что приехал в «Астон Виллу», чтобы играть»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался о количестве игрового времени в новой команде.

«Я сказал Унаи Эмери, что приехал в «Виллу», чтобы играть. Он понимает меня, но в данный момент предпочитает играть с двумя полузащитниками, которые были в прошлом сезоне. Эмери сказал мне, что скоро будет череда матчей и я получу больше игрового времени», — приводит слова Тилеманса журналист Фабрицио Романо.

26-летний полузащитник стал игроком «Астон Виллы» летом 2023 года. В АПЛ Тилеманс сыграл 4 матча и ни в одном из них он не вышел в стартовом составе. Также на счету бельгийца 2 игры в квалификации Лиги конференций. Тилеманс пока не отметился результативными действиями.