Защитник «Челси» Аспиликуэта объяснил, почему не перешел в «Барселону»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта объяснил, почему не перешел в «Барселону» минувшим летом.

«Почти стал свободным агентом. Такого со мной еще никогда не случалось. Однако новое руководство показало, что оно заинтересовано в том. Лондон — мой дом, мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Думаю, Хави понял, почему я решил остаться», — цитирует футболиста AS.

Минувшим летом у 33-летнего защитника была предварительная договоренность с «Барселоной», но он решил все же продлить контракт с «Челси».

В нынешнем сезоне Аспиликуэта потерял твердое место в стартовом составе, проведя в общей сложности 20 матчей за синих. На его счету 1 голевая передача.