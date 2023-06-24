Саудовская Аравия помогает американским владельцам «Челси» обойти закон? В Англии возмущены и требуют от АПЛ принять меры

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Лето, межсезонье, все основные футбольные новости связаны с трансферным рынком, а там, как обычно, в числе самых активных — «Челси». Только на этот раз лондонский клуб выступает в роли не покупателя, спускающего колоссальные суммы, как это было в предыдущие два окна, а в качестве продавца. Синие пока устраивают настоящую распродажу.
Давайте зафиксируем факты и назовем тех, кто уже покинул или в самое ближайшее время покинет «Челси»:
— Кай Хаверц — в «Арсенал» (65 миллионов фунтов);
— Матео Ковачич — в «Манчестер Сити» (по информации Фабрицио Романо, сумма сделки составит 25 миллионов фунтов плюс еще пять в виде бонусов);
— Хаким Зиеш — в саудовский «Аль-Наср» (ориентировочно 8 миллионов фунтов);
— Н'Голо Канте — в саудовский «Аль-Иттихад» (свободный агент);
— Эдуар Менди — в саудовский «Аль-Ахли» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);
— Калиду Кулибали — в саудовский «Аль-Хиляль» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);
— не исключено, что в Саудовскую Аравию отправятся Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и Каллум Хадсон-Одои (двое последних провели минувший сезон в аренде).
Истории у всех разные. Тот же Зиеш хотел уйти из «Челси» еще год назад, но так и не смог этого сделать (сорвавшийся в последнюю минуту январский переход в «ПСЖ» даже сравнили с легендарной историей про Давида де Хеа и факс мадридского «Реала»). С Канте синие хотели подписать новый контракт, еще в марте шли переговоры и клуб делал конкретные предложения, но потом приехала делегация из Саудовской Аравии и уговорила француза отправиться к ним. Хаверц после победного гола в финале ЛЧ-2021 провел два не очень убедительных сезона, особенно последний.
Но такой массовый исход все равно смотрится удивительно. А ведь есть еще и Мэйсон Маунт, который, видимо, перейдет в «МЮ» — авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил в пятницу, 23 июня, что «Челси» отверг очередное предложение (50 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов), но при этом выдвинул встречное — 58 миллионов плюс 7 миллионов бонусов. Так что велик шанс, что стороны придут к компромиссу. Все эти телодвижения «Челси» на рынке порождают вопрос: а что вообще происходит?
Перед тем как начать разбираться в этом, нужно проговорить важный момент: по сообщению издания The Athletic, владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали даже после двух ударных трансферных окон нацелены на дальнейшую перестройку команды и собираются этим летом приобретать новых игроков, пусть и не в таком количестве. На «Стэмфорд Бридж» уже перебралась одна из главных звезд бундеслиги последних лет — форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку. Предварительный контракт с 25-летним французом был подписан еще в октябре, и «Челси» активировал пункт об отступных в размере 60 миллионов евро в договоре Нкунку с «Лейпцигом».
1. «Челси» элементарно нужно разгрузить состав. За последние два трансферных окна синие подписали 15 человек — семь прошлым летом и восемь в январе. На официальном сайте синих весной в разделе «Первая команда» был список из 31 (!) футболиста. И это не считая, например, выпускника академии Льюиса Холла, который провел в АПЛ четыре матча, и, скажем, подписанного в январе, но оставленного в «Лионе» в аренде Мало Густо. Да, кто-то, как Жоау Феликс, был взят в аренду и вернулся в прежний клуб, но иногда кажется, что новому главному тренеру Маурисио Почеттино пришлось бы проводить занятия в две смены, потому что на поле на базе в Кобхэме элементарно не хватало бы на всех места — настолько избыточным выглядел ростер.
2. Но куда более важными кажутся финансовые соображения. За два трансферных окна «Челси» потратил более 500 миллионов фунтов, что ожидаемо вызвало вопросы касательно финансового фейр-плей, как внутрианглийского, так и европейского. И это притом что, согласно официальным отчетам, убытки клуба за период с 2017 по 2021 годы составили 343 миллиона фунтов — хотя за тот же период прибыль от трансферной деятельности составила 354 миллиона. Плюс убыток за переходный сезон-2021/22 (с санкциями и сменой владельца) составил 121 миллион фунтов.
Еще раз: согласно отчетам, на трансферном рынке «Челси» прибылен, но при этом все равно нес убытки (во многом это связано с пандемией ковида, но тем не менее). Так что же будет, если синие перестанут генерировать прибыль и в сегменте торговли игроками? И не стоит забывать, что в следующем сезоне у них не будет доходов от Лиги чемпионов.
Финансовый год в Англии заканчивается 30 июня, и отчетность за сезон-2022/23 должна быть подана до конца месяца. Соответственно, синим нужно до конца июня успеть провернуть как можно больше сделок «на выход», чтобы улучшить показатели. И нужно помнить, что доход от продажи игрока вносится в отчетность сразу и целиком, тогда как расходная часть амортизируется и растягивается на несколько лет в зависимости от срока контракта. Отсюда и такая активность.
Еще один аспект — сокращение зарплатной ведомости. Хаверц или Канте — это игроки с жирными зарплатами эпохи Романа Абрамовича. Так, согласно данным ресурса Сapology, у Канте был оклад 290 тысяч фунтов в неделю, у Хаверца — 250 тысяч, тогда как новички соглашались на меньшие деньги — у Энцо Фернандеса недельный оклад составляет 180 тысяч, у Михаила Мудрика — 100 тысяч, у Бенуа Бадиашиля — 90 тысяч.
3. По информации The Athletic, бюджет на летние входящие трансферы зависит от того, насколько успешными будут июньские продажи.
Наконец, еще один обсуждаемый момент в этой распродаже — то, что в большинстве своем игроки «Челси» отправляются в Саудовскую Аравию. Это сразу порождает теории заговора — мол, таким образом синие хотят обмануть контролирующие органы. Аргументы следующие:
- PIF (суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, который, кстати, владеет «Ньюкаслом») является одним из инвесторов Clearlake Capital — компании, принадлежащий Боэли и Эгбали и являющейся владельцем «Челси»;
- PIF вкладывался в еще одну компанию Боэли с целью построить сеть отелей;
— клубы, в которые переходят игроки «Челси», контролируются как раз PIF.
Вроде бы все сходится, и вот уже экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне видный телеэксперт Гари Невилл гневно призывает АПЛ запретить подобные сделки: «Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы не навредить честности игры. Должна быть проведена проверка транзакций. Если они пройдут через этот процесс, очевидно, что переводы снова можно будет открыть. Но я считаю, что на данный момент трансферы должны быть остановлены до тех пор, пока вы не изучите структуру собственности в «Челси» и не проверите, есть ли выгодные трансферные сделки, которые являются неправомерными».
Но, с другой стороны, PIF — одна из многих компаний, которая вложила деньги в фонды Clearlake Capital. Такие связи при желании можно выстроить и с другими инвесторами. Перед покупкой «Челси» АПЛ проводила тщательную проверку и не выявила никакого конфликта интересов — саудовские средства не использовались при приобретении клуба.
Да, саудовцы помогают почистить ростер и разгрузить зарплатную ведомость, но основные средства «Челси» получит точно не от них, а от других клубов АПЛ. 65 миллионов фунтов за Хаверца от «Арсенала», 25 миллионов фунтов за Ковачича от «МС» — это уже 90 миллионов. Плюс деньги от «МЮ» за Маунта — примерно 55 миллионов. Итого — 145 миллионов фунтов. И еще бонусы по каждой из сделок. Тогда как все продажи в Саудовскую Аравию, если приводимые в новостях суммы верны, все вместе тянут на 42 миллиона — меньше, чем «Арсенал» заплатит за Хаверца.