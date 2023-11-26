Тен Хаг продолжает ссориться с игроками «МЮ». Но он все делает правильно

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В «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне неимоверно токсичная атмосфера. Кажется, последний раз такое было при Моуринью в 2018-м, когда Жозе объявил Погба войну и лишился поддержки раздевалки. Вместе с тем упали и результаты.
Спустя пять лет новый тренер «МЮ» наступает на те же грабли. Daily Mail пишет, что к группе недовольных присоединился Рафаэль Варан, который огорчен малым игровым временем и выразил свое недовольство тренеру. Француз уже думает о возможном уходе из команды — руководство «Юнайтед» может продать его уже зимой.
Но в чем причина вечных конфликтов тен Хага с игроками? И виноват ли в них он сам?
Придя в команду, голландец сразу начал с финального босса: несколько раз показательно оставил Роналду на скамейке, хотя свое решение тренер объяснял лишь тактическими идеями и плохой предсезонкой Криштиану. К слову, о предсезонке. По большому счету португалец ее пропустил: сначала из-за семейной трагедии (потерял новорожденного сына), а потом вместе с агентом планировал трансфер в другой клуб. Вероятно, ради игры в Лиге чемпионов. У Криштиану другая версия: руководство выдавливало его из клуба еще весной и не верило, что форвард пропускает предсезонку из-за семейных проблем. Подробности вы наверняка читали в том самом интервью Пирса Моргана.
В любом случае тен Хаг сначала старался сгладить углы: уверял журналистов, что Роналду — важная часть команды, выпускал его против середняков АПЛ в старте и давал игровые минуты в Лиге Европы. Было видно, что физические кондиции 37-летнего форварда не дотягивали до основного состава, поэтому к решению тен Хага не было вопросов.
Но самому Криштиану такой подход не нравился. В октябре 2022-го Эрик оставил португальца в запасе на матч с «Манчестер Сити», который завершился со счетом 3:6. Тренер аргументировал решение уважением к «большой карьере Роналду». Но следующий тур португалец начал в старте против «Эвертона», которому тот забил первый и, как выяснилось позже, последний гол в АПЛ.
Но уже через тур произошел очередной скандал: Роналду просидел весь матч против «Тоттенхэма» на скамейке запасных и, не дожидаясь финального свистка, скрылся в подтрибунных помещениях. The Athletic утверждал, что Криштиану даже не заходил в раздевалку, несмотря на то что его партнеры победили.
Тен Хаг публично выразил обеспокоенность действиями Криша и даже отстранил его от игры с «Челси», но затем вернул в состав и вручил капитанскую повязку на матч против «Астон Виллы». А через неделю случилось то самое интервью Пирсу Моргану, после которого стало понятно — надо расставаться.
Во всей ситуации тен Хаг показал себя дипломатом, который показывал, что Роналду — лишь часть команды, но никак не ключевая ее часть. При этом тренер не мог бесцеремонно от него избавиться, сослав в дубль, — хотя очевидно, что структуре тен Хага такой игрок не шибко нужен. Голландец шел на компромисс, всячески задабривал Рона (капитанская повязка, возвращение в состав после скандала), но внутри Криштиану до сих пор уверен, что он самый лучший. Поэтому стратегию тен Хага он не принял.
После трансфера в «МЮ» мы потеряли того яркого Джейдона, знакомого нам по «Боруссии». А ведь несколько лет назад ему пророчили «Золотой мяч» и звание одного из лучших игроков поколения. Но Джейдон выглядел блекло в дебютном сезоне, хотя это можно было списать на ужасную обстановку внутри команды, когда рушилось вообще все. Были надежды на союз с тен Хагом, однако 7+3 в 41 матче — не то, что мы ожидали увидеть в его исполнении.
Но после возвращения многомиллионный Джейдон не заискрил, а в начале текущего сезона и вовсе был отправлен в запас. Англичанин сыграл 76 минут в трех матчах, пока тот не поссорился с тен Хагом. На матч с «Арсеналом» Санчо вообще не попал в заявку, что Эрик объяснил плохими показателями футболиста на тренировках. Джейдона возмутила публичная критика, поэтому он в соцсетях опроверг слова тренера.
«Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны — на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, — долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!» — написал Джейдон.
Тен Хаг требовал от Санчо публичных извинений, но тот уже три месяца идет в отказ. ESPN утверждало, что в конце сентября к вингеру подошли его одноклубники, которые просили его помириться с тренером, но Санчо их не послушал.
Сейчас англичанин из-за мнимых убеждений убивает репутацию и карьеру. После таких выкрутасов многие топ-клубы дважды подумают о его приглашении, а тухлая статистика за «МЮ» (12+6 в 82 играх) и вовсе наталкивает на мысль, что Джейдон непригоден для больших дел за пределами бундеслиги.
Из публичной информации складывается впечатление, что Санчо просто неблагодарная личность. Пресса сообщала, что Джейдон в начале ноября впал в депрессию: переживал из-за пропуска ЧМ-2022 и неудачной игры за клуб. Поэтому он попросил тен Хага о внеплановом отпуске. Тренер согласился. Это учитывая, что состав не изобиловал вингерами высокого уровня: сырые Гарначо с Элангой, нестабильные Антони и Марсьяль. Приходилось даже выпускать Фернандеша на место Санчо.
Объяснения Джейдона в духе: «Из меня сделали козла отпущения» — странные. Зачем тен Хагу гнобить игрока при эпидемии травм и спаде конкурентов? Для самоудовлетворения?
По информации The Athletic, некоторые игроки потеряли веру в тен Хага и считают, что ситуацию с Джейдоном можно было решить иначе. Возможность и правда существовала, но тренер имел полное право выразить недовольство работой вингера. При этом Эрик сделал это весьма корректно, показывая, что он ждет от Санчо больше и не думает об исключении на постоянной основе. Многие обвиняют Тен Хага в авторитаризме, хотя раньше это было обычной тренерской практикой. До тех пор, пока футбол не превратился в шоу-бизнес, а каждый второй футболист не начал корчить из себя Бекхэма.
К хейту Тен Хага присоединились и фанаты «МЮ». Хотя еще два года назад они жаловались на Сульшера, при котором царила демократия и главенствовали футболисты — норвежец старался им не мешать и пресекал любые конфликты. Все кричали о недостатке дисциплины. Сейчас она появилась, но критики и здесь недовольны.
На выкрутасы Роналду и Санчо можно было и закрыть глаза, но только в случае их богоподобной игры. Однако первый еле волочил ноги по полю из-за проваленной предсезонки, а для второго результативное действие в матче АПЛ сродни Рождеству. Так зачем с ними церемониться? То же самое и с Вараном: он не новый Фердинанд или Видич, чтобы строить вокруг него оборону и со слезами ждать возвращения после очередной травмы.
Камбэком Санчо не решить проблемы с переполненным лазаретом и реализацией. Рэшфорд, который феерил в прошлом сезоне, травмирует ужасной реализацией. В матче с «Брайтоном» он нанес девять ударов по воротам (лучший результат команды с 2016-го), но ни один из них не воплотил в гол. Увы, тренер не может повлиять на данный аспект — об этом говорил даже Гвардиола.
Несколько недель назад уже упомянутый Рэшфорд загулял в ночном клубе и получил выговор от тренера — футболист признал ошибку, принес извинения, и все уладилось. Хотя Маркус мог апеллировать прекрасным сезоном-2022/23, когда в одиночку тащил команду. Поэтому проблема вовсе не в тяжелом характере тен Хага, который не умеет работать со звездами. Проблема в футболистах и их окружении, которое с подросткового возраста выбивает им солидные контракты, сватает с топ-клубами и внушает клиентам, что те самые лучшие на свете.
Точно так же проблемы тен Хага — тренера заключаются в другом: усиленный догматизм и нежелание перестраивать команду, ориентируясь на способности игроков. Но стремление наладить дисциплину внутри команды точно нельзя записать ему в минус.