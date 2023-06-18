Бруну Фернандеш: «Как бы мы ни устали, мы всегда находим в себе силы, представляя сборную Португалии»

Полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш подвел итоги матча 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (3:0).

«Как бы мы ни устали, мы всегда находим в себе силы, представляя сборную. Когда мы на поле, мы забываем об усталости. И у нас есть цель, которая состоит в том, чтобы отобраться на чемпионат Европы. Босния и Герцеговина была очень компактной. Против этих команд очень сложно играть, сейчас между командами нет большой разницы. Иногда мы могли бы быть более терпеливыми», — приводит слова Фернандеша RTP.

Португалия возглавляет группу J с 9 очками. Словакия находится на втором месте (7 очков), сборная Боснии и Герцеговины — на четвертом (3 очка), Исландия — пятая (3 очка).