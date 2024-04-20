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Судейство

Сегодня, 15:43

Бывший член ЭСК РФС будет работать на Евро-2024

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», бывший член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере включен в число десяти судейских наблюдателей, которые будут оценивать работу арбитров на Евро-2024. Этот турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В этом году 57-летний бельгиец также участвует в эксперименте Турецкой федерации футбола (ТФФ), работая видеоинспектором. Десять зарубежных специалистов, среди которых известные судьи ФИФА, высказывают мнение о решениях местных рефери, не присутствуя на играх. Их оценки учитываются при подсчете окончательных оценок арбитров, каждая из которых состоит из двух частей: 50 процентов приходится на зарубежного эксперта, другая половина — на турецкого инспектора.

В число видеоинспекторов ТФФ вошли: Кес Баккер (Нидерланды), Давид Фернандес Борбалан (Испания), Франк Де Блекере (Бельгия), Александру Дякону (Румыния), Бу Карлссон (Швеция), Лусилиу Кардозу Кортес Батишта (Португалия), Йорн Вест Ларсен (Дания), Майк Райли (Англия), Алан Снодди (Северная Ирландия), Уильям Янг (Шотландия).

Франк Де Блекере
Чемпионат Европы по футболу
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