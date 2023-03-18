Дешам объяснил, почему вызвал Камавингу на предстоящие матчи отбора сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вызвал Эдуардо Камавинга на предстоящие матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года.

«Вызвал Камавинга для того, чтобы он играл левого защитника. Он очень универсален. В предстоящих матчах он нужен команде именно на фланге обороны. Для него это не будет сюрпризом, ведь мы все заранее обсудили», — сказал Дешам на своей пресс-конференции.

24 марта Франция сыграет с Нидерландами в первом туре отбора. 27-го марта французская команда встретиться с Исландией.