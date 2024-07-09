Дмитрий Черышев: «Фаворита в полуфинале Евро Испания — Франция нет»

Бывший игрок ряда испанских клубов Дмитрий Черышев поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата Европы между сборными Испании и Франции.

«Многие футболисты сборной Франции играют в испанском чемпионате. Могу сказать, что матч будет очень интересный, это будет практически противостояние испанского футбола. Есть статистика, в которой говорится, что сборная Испании не обыгрывала хозяев чемпионата Европы, но все-таки испанцы преодолели этот рубеж и победили в матче с хозяевями — немцами.

Фаворита в таких матчах назвать сложно, потому что это две сильные сборные. Нас ждет противостояние двух быстро думающих сборных. Кто грамотнее сыграет в обороне и использует свои моменты, тот и победит. Поддерживать буду сборную Испании. Интрига будет сохраняться до 90 минуты точно», — сказал Черышев ODDS.ru.

Встреча пройдет 9 июля на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.