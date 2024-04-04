Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:07

Джанашия уверен, что на чемпионат Европы-2024 поедет половина населения Грузии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил шансы национальной команды на выход из группы на Евро-2024.

«Мы к этому стремимся! Да, мы маленькая страна, и поэтому стремимся к большим результатам. Грузия уже футбольная страна. Я надеюсь, что у нашей сборной все будет хорошо на турнире. Много болельщиков поедут из Грузии в Германию? Я уверен, что 50% населения страны будет в Германии летом. Я сам планирую поехать, сто процентов. Для нас не проблема уехать в Европу — покупай билет и лети, или садись в машину и езжай. Мои друзья из Зугдиди добирались до Неаполя на машине, чтобы поддержать Кварацхелию», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

В матче финала квалификации чемпионата Европы-2024 национальная команда Грузии победила Грецию (0:0, по пен. — 4:2) и впервые в истории вышла в финальную часть турнира, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии и пройдет с 14 июня по 14 июля.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия — о выходе сборной Грузии на Евро-2024: «Грузины обалдевали от поддержки российского народа»