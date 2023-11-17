Финляндия разгромила Северную Ирландию в отборе Евро-2024

Сегодня, 21:53
Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Северную Ирландию в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.
Голами отличились Йоэль Похьянпало, Даниэль Хоканс, Теему Пукки и Робин Лод.
Финляндия занимает четвертое место в группе Н, набрав 15 очков. 20 ноября команда проведет свой последний матч в отборочном турнире против Сан-Марино.
Северная Ирландия с 6 очками находится на пятой строчке и 20 ноября примет сборную Дании.
За выход на Евро-2024 из группы Н поборются Словения, Дания (по 19 очков) и Казахстан (18).