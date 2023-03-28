Тедеско - о Лукаку: «Не судите о нем только по голам»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался об игре нападающего национальной команды Ромелу Лукаку.

29-летний форвард оформил хет-трик в дебютном матче сборной Бельгии под руководством Тедеско против Швеции (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

«Не судите о нем только по голам. Он в хорошей форме и горд тем, что оформил хет-трик. Я хочу, чтобы он был счастлив. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, включая «Интер». Он хороший парень и заслуживает того, чтобы быть счастливым, когда играет«, — приводит слова Тедеско журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне Лукаку провел 19 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Форвард продолжает принадлежать «Челси».

28 марта сборная Бельгии в гостях проведет товарищеский матч против Германии. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.