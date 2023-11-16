Кипр встретится с Испанией в отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Кипр — Испания будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.50 по московскому времени. Также можно следить за игрой на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе А сборная Кипра не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место, красная фурия с 15 баллами лидирует.

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