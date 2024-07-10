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10 июля, 23:09

Колосоков: «Ямаль удивляет своей игрой»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о полузащитнике сборной Испании Ламине Ямале.

«Сборная Испании показывает самый интересный футбол на турнире. Они полностью заслужили место в финале. Ямаль, конечно, удивляет своей игрой. Не угаснет ли его звезда после Евро? Не думаю. Он уже показывает выдающийся уровень игры в столь юном возрасте. За ним будущее футбола», — сказал Колосков.

16-летний Ямал отметился голом в полуфинале Евро-2024 с Францией (2:1). В финале подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Нидерланды — Англия.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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