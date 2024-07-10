Масалитин назвал причину низкой результативности нападающих на Евро в Германии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, почему форварды мало забивают на чемпионате Европы-2024.

«Не скажу, что на Евро-2024 команды играют от обороны. Такого нет, чтобы построили перед штрафной «автобус» и мышь не проскочит. Играть дают. Так что склоняюсь к тому, что дело в слабой реализации. У того же Мбаппе было много упущенных моментов. У Лукаку возможностей забить случалось предостаточно, но он их не реализовывал, а то, что забивал, не засчитывали», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. Второй финалист определится в матче Англия — Нидерланды, который состоится в среду, 10 июля.