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Судейство

Сегодня, 10:20

Семин раскритиковал современные трактовки правил по назначению 11-метровых ударов

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин раскритиковал современные трактовки правил игры по назначению 11-метровых на основании двух эпизодов Евро-2024 — неназначению пенальти за игру рукой Марка Кукурельи в четвертьфинале Испания — Германия (2:1 д.в.) и назначению за фол против Харри Кейна в полуфинале Нидерланды — Англия (1:1, пенальти — 3:5).

— Немцы мне очень понравились, и даже Испании они мало в чем уступили. На мой взгляд, эта игра рукой Кукурельи...

— Пенальти?

— Большой вопрос. Мне кажется, девять судей из десяти назначили бы. Удар в створ, рука отставлена... У нас бы, думаю, арбитров за такое решение дисквалифицировали бы.

— А как вам пенальти, который били в полуфинале англичане?

— Тоже большой вопрос. Ведь Кейн уже нанес удар, а уже потом нога защитника по инерции в него пошла. Если говорить по-футбольному, это — не пенальти, я бы никогда его не поставил. Будь я тренером команды, получившей такой 11-метровый, — возмущался бы.

— Так Роналд Куман и сказал, что никакого пенальти там не было.

— Конечно. Поддержу Кумана — это нефутбольный пенальти.

— Сформулирую по-другому. И то и другое решение соответствовали сегодняшним трактовкам подобных эпизодов со стороны УЕФА, то есть в конкретных случаях рефери не назначить их не могли. Но сами эти трактовки вызывают большие вопросы с точки зрения их «футбольности».

— Согласен. Переход к ВАР идет тяжело, хотя определенные плюсы, конечно, есть. Но и минусов хватает.

Сборная Испании выиграла Евро-2024. «Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина

Евро-2024
Юрий Семин
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