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«Умоляю, увольте Генича и Шнякина — это позор для футбола». Долецкая проехалась по комментаторам финала Евро

Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича за работу на финале Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Дмитрий Шнякин, Алена Долецкая и Константин Генич
Дмитрий Шнякин, Алена Долецкая и Константин Генич.
Фото «СЭ», Global Look Press
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И получила ответ.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Относительное спокойствие в российском футболе внезапно нарушили... модные критики. Экс-главред российского Vogue Алена Долецкая обвинила комментаторов финала Евро-2024 Константина Генича и Дмитрия Шнякина в непрофессионализме и призвала уволить их. Шнякин ответил — и получился главный спортивный скандал недели.

Все началось с поста в личном Telegram-канале Долецкой. «Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем? Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», — написала журналистка.

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В комментариях разгорелась дискуссия. Один из обвиняемых, Дмитрий Шнякин, тоже подключился: «Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать. Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал. Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» — поинтересовался комментатор.

Долецкая пообещала выступить с критикой чуть позже - и сдержала обещание. На следующий день у нее на канале вышел большой разбор работы Шнякина и Генича в финале чемпионата Европы.

Если сократить спич журналистки, то ее претензии сводятся к невнимательности Шнякина и Генича, наличию в их работе фактических ошибок и спорных по цензурности слов, а самое главное — к большому количеству отклонений от игры. «Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры). Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники — 90 процентов, а «лирические отступления» — максимум 10 процентов. Но никак не наоборот», — заявила Долецкая.

Шнякин ответил в тот же день — тремя постами. По мнению комментатора, Долецкая неправа в своих претензиях: «О какой игровой технике вы говорите? Я не буду людям, которые неоднократно смотрели футбол, впаривать 90 процентов репортажа, что простая передача на 10 метров — это «технический элемент «пас», исполненный внутренней частью правого голеностопа, в то время как опорная нога держала на себе 86 килограммов». Не держу людей за идиотов. 90 процентов репортажа этому не посвятишь. Зрители сами многое понимают».

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Комментаторы «Матч ТВ» заступились за Шнякина. Одним из первых высказался Тимур Журавель: «Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение».

Коллегу поддержал Константин Генич — второй из обвиняемых: «Каждый имеет право. Точка. Занавес. Но даже я в *****. Докопаться до мышей — мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам».

Комемнтатор Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губерниев тоже выступил на стороне Шнякина, несмотря на давний конфликт: «А вот я в отличие от Алены Долецкой восхищаюсь работой наших футбольных комментаторов! Старики мощные! Большие молодцы! И мысли гиганты, и русской демократии отцы! Однако...»

За Долецкую выступил экономист Кричевский — в жесткой форме: «Г-н Шнякин, вы забронзовели до такой степени, что считаете свою нынешнюю позицию комментатора незыблемой. Наивный вы мальчик: Долецкая вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезнее: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены».

Дмитрий Шнякин пообещал разобрать все претензии Долецкой и в один пост не уложился.

Ясно, что все остались при своих. Константин Генич так и вовсе посчитал репортаж шикарным — ответил одному из пользователей в комментариях Telegram: «Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим, вот увидишь».

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Константин Генич
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