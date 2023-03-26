Без Холанна у норвежцев не было шансов против обновленной Испании, Уэльс устроил невероятное спасение в Хорватии

Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Дебют из сказки

Группа В

Отсутствие травмированного Холанна, конечно, не лишило игру в Малаге статуса главного матча субботы, но с норвежским голеадором было бы интереснее. В том числе и в плане уровня проверки дебютировавшего на посту главного тренера «Красной фурии» Луиса де ла Фуэнте. Тем более, этот 61-летний специалист, в послужном списке которого значится работа с испанскими сборными разных возрастов и серебро токийской Олимпиады, серьезно перекроил состав национальной команды.

В ней уже нет Серхио Рамоса, Бускетса и Жорди Альбы, но вряд ли де ла Фуэнте кто-то упрекнет в том, что он нарушил свое обещание не заглядывать игрокам в паспорт. Для этого достаточно посмотреть на Хоселу, который получил первый в карьере вызов в сборную в преддверии своего 33-го дня рождения, и Аспаса, которому в августе исполнится 36 лет.

Впрочем, первый гол новой эры Испании принесло молодое поколение. — простреливший слева 19-летний Бальде и переправивший мяч в сетку Ольмо. И в этом было что-то символичное, ведь почти четыре года назад полузащитник «Лейпцига» забил золотой гол в финале молодежного первенства Европы. Так был завоеван второй титул де ла Фуэнте на уровне сборных, а первый он выиграл на континентальном турнире 19-летних в 2015-м, когда в финале Испания с Себальосом, Асенсио и Родри в составе обыграла Россию с Головиным и Бариновым (2:0).

Кстати, в золотой молодежке-2019 первым номером был Кепа, и в субботу он спас, когда ситуация этого потребовала. Это были по-настоящему опасные моменты. Да еще и Серлот из убойной позиции направил мяч мимо ворот. Кажется, в эти мгновения почти все задали вопрос: а как было бы с Холанном?

Только это неприемлемое для футбола сослагательное наклонение, а что такое реализация, всем показал едва появившийся на поле Хоселу. Два гола за три неполных минуты — настоящая фантастика. Кажется, других подарков на день рождения ему и не требуется. Тем более, Хоселу вошел в историю Испании как автор самого быстрого дубля с момента своего дебюта. Ему хватило 4 минут и 15 секунд, хотя прежний рекорд Фернандо Морьентеса (5 минут и 40 секунд) казался вечным.

Дубль вышедшего на замену Мактоминая сделал победу Шотландии в первом матче дня более убедительной, а решающим в который уже раз стал гол Макгинна, который на дальней штанге замкнул подачу Робертсона. С момента назначения на пост главного тренера Стива Кларка полузащитник «Астон Виллы» превратился в ключевую фигуру сборной и заработал 22 (16+6) результативных баллов. Это вдвое больше чем у любого другого шотландского игрока, а началась серия Макгинна с игры предыдущего отбора на Евро против сборной России (1:2).

И В Н П М О 1. Испания 1 1 0 0 3-0 3 2. Шотландия 1 1 0 0 3-0 3 3. Грузия 0 0 0 0 0-0 0 4. Норвегия 1 0 0 1 0-3 0 5. Кипр 1 0 0 1 0-3 0

28 марта. Швейцария — Израиль, Грузия — Норвегия.

Армении не хватило быстрого гола

Группа D

Матч Армении и Турции — это не только про футбол. Между странами нет дипломатических отношений, но недавно их лидеры впервые за долгие годы пообщались лично. Когда же в Турции случилось страшное землетрясение, туда в числе прочих прибыли и армянские спасатели. А за несколько дней до игры в Ереване было достигнуто соглашение об открытии для туристов из третьих стран не действовавший более тридцати лет пограничный переход через сухопутную границу.

Все это, впрочем, не отменяло принципиальности противостояния, и стадион пришел в восторг после атаки, начатой дебютировавшим за Армению защитником «Локомотива» Тикнизяном. Ее завершающим штрихом стал прострел Барсегяна, спровоцировавший автогол Озана Кабака. Правда, потом хозяева потеряли из-за травмы Восканяна, а Оркан Кокчу сравнял счет ударом из той зоны, которую прикрывал замененный центральный защитник.

В обороне у Армении, кстати, дебютировал еще и 18-летний воспитанник «Краснодара» — футболист второй команды «быков» Арутюнян. А во втором тайме на поле появился опытный ростовчанин Байрамян. Вскоре после этого Сперцян классным пасом создал момент для Селарайана, однако натурализованный аргентинец с ударом промедлил. На таком уровне все нужно делать быстро, что и продемонстрировала Турция после фола в центре поля. Энес Юнал не стал ничего придумывать, а быстрым пасом отправил Актюркоглу один на один, и это решило судьбу игры. Плюс, голкипер гостей остановил опасный удар Сперцяна с полулета.

Перед игрой в Сплите хорваты устроили прощальную церемонию завершившему карьеру в сборной Ловрену. После отличного ЧМ-2022 это потеря, но все же не такая, как уход из валлийской команды Бэйла, Аллена и Гантера. К тому же Уэльс еще и не досчитался своей новой звездочки — форварда «Ноттингема» Джонсона.

Так что «драконы» смотрелись не такими зубастыми, как прежде, и на плаву их долгое время держали сейвы Уорда. Но и он оказался бессилен против безупречного удара Крамарича. Правда, расточительность «шашечных» вышла им боком. И если Джеймс их простил, промахнувшись с угла площади ворот, то на исходе компенсированного времени случилась маленькая драма.

Златко Далич как раз провел тактическую замену, убрав с поля Модрича. Только его присутствие вряд ли бы спасло в конкретной игровой ситуации. Вброс аута, скидка выигравшего борьбу в воздухе Мефама, и дальнюю штангу замкнул Броадхед. Еще один фантастический дебют вечера на таком уровне в исполнении футболиста из третьего английского дивизиона.

И В Н П М О 1. Турция 1 1 0 0 2-1 3 2. Уэльс 1 0 1 0 1-1 1 3. Хорватия 1 0 1 0 1-1 1 4. Латвия 0 0 0 0 0-0 0 5. Армения 1 0 0 1 1-2 0

28 марта. Турция — Хорватия, Уэльс — Латвия.

Победа Якина и автогол Дасы

Группа I

Политики продолжают лезть в футбол, и на ближайшем исполкоме УЕФА футбольным чиновникам придется рассмотреть письмо группы депутатов Европарламента, которые требуют исключить сборную Белоруссии из отборочного турнира в том числе за нарушения прав человека. Хотя наши соседи и так вынуждены проводить матчи при пустых трибунах на нейтральном поле в сербском городе Нови-Сад.

Что касается субботней игры, то, по сути, ее можно было завершать к середине первого тайма, когда швейцарскому вингеру Штеффену удалось оформить хет-трик за 15 минут. Удивительное достижение, если знать, что до этого 31-летний футболист забил за сборную всего один мяч, а тут — втрое больше при трех ударах до перерыва. Но на этом команда Мурата Якина не успокоилась, и во второй половине голом и передачей отметился Джака.

Жизнь израильской сборной осложнил автогол защитника московского «Динамо» Дасы. Подставив ногу под прострел соперника, он поймал собственного вратаря на противоходе. Да, потом хозяева отыгрались, но большего добиться не смогли, а ничья — не тот результат, с которого рассчитывал начать отбор Израиль.

И В Н П М О 1. Швейцария 1 1 0 0 5-0 3 2. Румыния 1 1 0 0 2-0 3 3. Косово 1 0 1 0 1-1 1 4. Израиль 1 0 1 0 1-1 1 5. Андорра 1 0 0 1 0-2 0 6. Белоруссия 1 0 0 1 0-5 0

28 марта. Шотландия — Испания, Румыния — Белоруссия, Косово — Андорра.