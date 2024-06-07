Нидерланды разгромили Канаду, но это ничего не значит. Оранжевые не похожи на команду-фаворита

Есть много вопросов.

Нидерланды открыли финальную фазу подготовки к Евро-2024 товарищеским матчем с участником последнего чемпионата мира Канадой и подтвердили, что находятся в неплохой форме. Команда Роналда Кумана разгромила североамериканцев (4:0), отразив статус одних из фаворитов предстоящего турнира. Правда, у «оранжевых» все же имеются некоторые проблемы.

Голландцы переехали Канаду, хотя первая половина встречи завершилась нулевой ничьей. Только после перерыва Мемфис Депай, Жереми Фримпонг и Ваут Вегхорст всего за 13 минут забили три безответных мяча. Особенно стоит выделить игрока «Байера» — он оформил «1+1» за семь минут. В конце встречи еще один мяч забил Вирджил ван Дейк. Теперь на пути к Евро остался только матч с Исландией, который пройдет 10 июня.

Одной из главных проблем Нидерландов перед турниром остается непонятное состояние Френки де Йонга. 27-летний полузащитник — один из лидеров «оранжевых», но в Германию отправится с травмой, которую получил в класико еще 21 апреля. С тех пор Френки не выходил на поле ни за клуб, ни за сборную — в противостоянии с Канадой он не попал даже в заявку. Возможно, Де Йонг полностью не восстановится к старту Евро, но сам он заявил о готовности играть в любом состоянии.

«Я готов рискнуть, чтобы сыграть на Евро-2024 за свою страну. Но самое главное, чтобы это не переросло в хроническую травму голеностопа. Сейчас не похоже, что это так, вот почему я не стал делать операцию», — поделился голландец.

Вот только далеко не все считают, что даже здоровый Де Йонг усилит игру команды. «У нас есть хорошие игроки в полузащите, но нам не хватает ключевых футболистов, способных сыграть решающую роль, таких, как Тони Кроос. Мы всегда отмечаем Френки, и мне не нравится это говорить, но на основании чего мы это делаем? Мы едва видели его на чемпионате мира в Катаре», — поделился мнением экс-игрок сборной Руд Гуллит.

Де Йонг достаточно учтиво ответил легенде, сказав, что многие его действия на поле остаются незаметными, но у каждого есть право на мнение. Впрочем, в словах Гуллита действительно есть правда — из-за разных травм Френки не появлялся в оранжевой футболке с сентября. С тех пор Нидерланды провели уже семь матчей и даже путевку на Евро заполучили практически без участия полузащитника «Барселоны». В квалификационном турнире он вышел на поле лишь в двух из восьми туров.

Также вызывает опасения и форма сборной, даже несмотря на убедительную победу над Канадой. Голландцы действительно снесли североамериканцев, но в последнее время они обыгрывали лишь оппонентов заметно ниже уровнем, а все встречи против топ-сборных проиграли. В 2024-м уступили в товарищеской игре нестабильной Германии (1:2), в квалификации дважды влетели Франции (0:4 и 1:2), а в плей-офф Лиги наций не справились с Хорватией (2:4) и Италией (2:3).

Подобная статистика заставляет серьезно засомневаться в шансах голландцев. Тем более они попали в непростую группу с теми же французами, крепкой Польшей и Австрией, которую сайт GOAL поставил на шестое место в списке главных фаворитов всего турнира. «Оранжевых», кстати, в этом топе не оказалось.

Нидерланды проведут стартовый матч Евро 16 июня — встретятся с Польшей. Турнир станет первой крупной проверкой для тренера Кумана, который возглавил «оранжевых» в январе 2023-го. И есть все шансы, что Евро принесет голландцам только новые разочарования.