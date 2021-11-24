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Лига Европы

24 ноября 2021, 21:37

Полузащитник «Спартака» заявил, что в команде не обсуждают возможную смену тренера

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы.

— Самое главное — победили, — заявил Литвинов. — Встали у своих ворот во втором тайме? Было тяжело, конечно. Понимали, что ведем 2:0. Встали у своих ворот, отдали инициативу. После пропущенного поняли, что нужно прессинговать.

— Какая сейчас ситуация с тренером в команде?

— Я ничего об этом не знаю. Виду он никакого не подает. Мы это даже не обсуждаем никак, поэтому не могу комментировать.

— Селихов — герой матча...

— Он молодец! Я благодарен ему за этот матч. После игры в раздевалке благодарили его.

— Спалетти остался недоволен судейством?

— Да и ладно, я даже не обращал на это внимания. Не может судья нравится всем. Для нас самое главное — выиграли. Эпизод с отказом рукопожатия Витории не видел, был возле болельщиков.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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