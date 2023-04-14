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Щенсны: «Мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас все в порядке»

Евгений Козинов
Корреспондент
13 апреля. Войцех Щенсны.
Фото AFP
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Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:0) рассказал о своем самочувствии. Поляка заменили в конце первого тайм на Маттиа Перина.

«Я в порядке, немного беспокоюсь, но сделали все требуемые проверки, все в порядке. Правда в том, что видел, как Перин хорошо работает на тренировке, и устал (смеется).

Я был в слезах, мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас мне намного лучше. Я также похвалил Маттиа, потому что он золотой мальчик. У нас хорошая группа вратарей. Я действительно доволен», — цитирует Pazzi di Fanta Щенсны.

 
13&nbsp;апреля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Давид де&nbsp;Хеа. Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Войцех Щенсны
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