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Сегодня, 19:36

Агент Петреску заявил, что тренер может покинуть «Чонбук» и вернуться в Россию

Алина Савинова
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Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, рассказал, как специалист освоился в «Чонбуке».

«У Дана все отлично в «Чонбуке», работает, выигрывает, как обычно, дает результат. Как приспосабливается к новой культуре? Футбол во всех странах тот же. Если поступит предложение из России, он может покинуть «Чонбук» — контракт подразумевает такие движения. Мы всегда составляли контракт так, чтобы он мог уйти. Дан хотел бы вернуться в Россию, чтобы выиграть трофей — чемпионат или кубок. Если поступит конкретное предложение, оно будет обсуждаться. Для Петреску приоритет — Россия», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Летом 55-летний Петреску сменил румынский «Клуж» на южнокорейский «Чонбук». В России он работал в «Кубани» (с 2010 по 2012 год и в 2016-м), а также в «Динамо» (2012-2014).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-petresku-esli-postupit-predlozhenie-iz-rossii-dan-mozhet-pokinut-chonbuk/
Дан Петреску
Футбол
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