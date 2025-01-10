Дркушич: «Я провел хороший Евро, было много конкретных предложений»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич рассказал, что получил много предложений после чемпионата Европы 2024 года.

«Было очень много вариантов в разных странах. Если я сейчас начну перечислять все клубы, проявлявшие интерес, это займет полчаса. Я провел хороший чемпионат Европы, и многие клубы делали мне конкретные предложения. Но оффер «Зенита» был лучшим, поэтому я решил перейти туда», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 25-летнего защитника 1 гол в 11 матчах за «Црвену Звезду», где он играет в аренде. Права на защитника принадлежат «Зениту».

На чемпионате Европы Дркушич в составе сборной Словении вышел из группы с Англией, Сербией и Данией. В 1/8 финала словенцы уступили сборной Португалии в серии пенальти — 3:0.