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Сегодня, 16:14

Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить ПАОК

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить ПАОК, сообщает греческое издание Grandsport.

По информации источника, ПАОК может уволить нынешнего главного тренера команды Рэзвана Луческу, если команда не станет чемпионом Греции. Главным кандидатом на замену румыну считается Ивич, который ранее уже тренировал команду с 2016 по 2017 год.

Ивич в марте этого года покинул «Краснодар», в котором он работал с января прошлого года.

Ранее сообщалось, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Футбол
ФК ПАОК
Владимир Ивич
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