Главный тренер «Истиклола» Черевченко рассказал, скучает ли по работе в России

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Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, скучает ли по работе в России. Действующее соглашение с клубом из Душанбе истекает 1 января 2024 года.
— У меня все великолепно. Были на сборах в Узбекистане, провели две игры. Жарко, но все хорошо.
— Жара — это как раз причина, почему Валерий Карпин со сборной России не захотели играть на турнире в Киргизии и Узбекистане. Все настолько тяжело?
— Человек ко всему привыкает. Так что все нормально. Мы тренируемся утром и вечером, ничего не мешает. У меня сейчас футболисты приехали из Европы. У них тоже все нормально.
— По России не скучаете?
— Я часто прилетаю домой.
— А по работе в России?
— Работа есть работа. После Нового года посмотрим, — цитирует Черевченко «РБ Спорт».
Под руководством Черевченко «Истиклол» лидирует в чемпионате Таджикистана, набрав 29 очков в 13 матчах и имея игру в запасе.