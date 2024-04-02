Голкипер польского «Радомяка» забил гол ударом от своих ворот

Вратарь польского «Радомяка» Габриэль Кобылак забил гол прямым ударом от своих ворот в матче 26-го тура чемпионата Польши против «Пущи» (1:1).

Игра проходила 1 апреля.

Во втором тайме Кобылак принес своей команде ничью в меньшинстве. На 66-й минуте он получил передачу от защитника, вышел на границу своей штрафной площади и пробил на чужую половину поля. Мяч перелетел голкипера соперника Оливера Зыха и залетел в ворота.

22-летний Кобылак выступает за «Радомяк» на правах аренды из «Легии».