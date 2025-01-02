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Сегодня, 09:00

Источник: в аргентинском «Бока Хуниорс» вспышка сифилиса

Алина Савинова
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Стало известно о нескольких случаях сифилиса в «Бока Хуниорс», выступающем в высшей лиге Аргентины по футболу.

Как сообщает аргентинский журналист Феде Флауэрс, специализирующийся на шоу-бизнесе, слухах и развлекательном контенте, заболевание было выявлено у трех игроков. По его словам, они на данный момент проходят лечение.

«Скандал и беспокойство в «Бока Хуниорс» — несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат — у троих игроков «Боки» сифилис. Делайте выводы. На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья», — написал Флауэрс.

Журналист заявил, что тренерский штаб хотел сохранить эту ситуацию в секрете, но все вышло из-под контроля.

Флауэрс опубликовал информацию о вспышке силифиса в «Бока Хуниорс» 28 декабря. В этот день в испаноязычных странах отмечается День дурака (аналог 1 апреля).

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Футбол
ФК Бока Хуниорс
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