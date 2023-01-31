Кечинов надеется, что у бывшего тренера «Спартака» получится в сборной Бельгии

Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов оценил возможное назначение Доминико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Можно ли сказать, что Тедеско приведет сборную Бельгии к вершинам, учитывая его опыт? Это две большие разницы. В Бельгии играют топовые футболисты мирового уровня. А в «Спартаке» с «Лейпцигом» немного другая ситуация. Для него вызов. Сложно сказать, как у него сложится. Но он доказал, что он квалифицированный тренер. Проблемы в работе со звездами? У каждого тренера такие проблемы могут возникнуть. Игроки мирового уровня выигрывают много в своих клубах. Всегда такие трудности возникают даже у топовых тренеров. Но они, благодаря своему опыту приспосабливаются, находят общий язык с футболистами и у них что-то получается. Надеюсь, у Тедеско тоже получится», — приводит слова Кечинова «Спорт День за Днем».

СМИ сообщали, что 37-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии.

Тедеско в сентябре 2022 года покинул пост главного тренера «Лейпцига». Ранее 37-летний специалист возглавлял московский «Спартак».