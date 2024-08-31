Кокорин пропустит две-три недели из-за травмы задней мышцы бедра

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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустит 2-3 недели, сообщает «РБ Спорт».
В матче 2-го тура чемпионата Кипра с «Омонией 29М» (1:0) нападающий потянул заднюю мышцу бедра. Форвард вышел на игру в стартовом составе, но был заменен на 33-й минуте из-за полученного повреждения. Вместо него на поле появился Георгий Квилитая.
В клубе рассчитывают, что футболист сможет вернуться в состав после паузы на матчи сборных команд.
В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 2 матча и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 800 тысяч евро.
«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.
«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.