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Сегодня, 06:38

Рафаэль Бенитес может возглавить сборную США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может возглавить сборную США, сообщает журналист CBS Sports Гильем Балаге.

По информации источника, 64-летний испанец заинтересован в этой должности. Сообщается, что он обсудил возможное назначение с полузащитником сборной США Лукасом де ла Торре, который выступал под его руководством за «Сельту».

Бенитес покинул «Сельту» в марте. До этого специалист работал в «Эвертоне», китайском «Далянь Про», «Ньюкасле», «Реале», «Наполи», «Челси», «Интере», «Ливерпуле» и «Валенсии».

Федерация футбола США 11 июля сообщила об увольнении Грегга Берхальтера, который второй раз тренировал сборную с лета прошлого года. Национальная команда не сумела выйти из группы на домашнем Кубке Америки-2024.

Футбол
Сборная США по футболу
Рафаэль Бенитес
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