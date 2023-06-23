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Сегодня, 08:47

Роджерс прокомментировал возвращение в «Селтик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс высказался о своем втором приходе в клуб.

«Селтик» 19 июня объявил о назначении 50-летнего англичанина на пост главного тренера команды. Он сменил на этом посту Анже Постекоглу, который возглавил «Тоттенхэм».

«Это первый случай, когда я прихожу работать туда, где команда и клуб уже находятся на высоком уровне. Я думаю, что Анже проделал фантастическую работу здесь за последние пару лет, кульминацией которой стал требл на финише. Это фантастическое достижение.

Здесь есть молодая и голодная команда, которая сможет продолжать добиваться успеха, если сохранит этот менталитет. Я думаю, еврокубки всегда являются важным показателем для этого клуба. Можем ли мы развить команду, чтобы она могла чего-то добиться в Европе?» – приводит слова Роджерса официальный сайт «Селтика».

Ранее Роджерс уже тренировал «Селтик» с 2016 по 2019 год. Последним местом работы специалиста был «Лестер», который он покинул в апреле этого года.

Футбол
ФК Селтик
Брендан Роджерс
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