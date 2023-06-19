Стали известны детали контракта Месси с Саудовской Аравией. Аргентинец получит 25 миллионов долларов за три года

Месси получит до 25 миллионов долларов за рекламу туризма в Саудовской Аравии

Стали известны детали соглашения аргентинского форварда Лионеля Месси с Саудовской Аравией, который был подписан в 2021 году и направлен на развитие туризма в стране.

По информации издания The New York Times, футболист сможет получить до 25 миллионов долларов за три года.

2 миллиона долларов за один отпуск в год продолжительностью пять дней или два отпуска в год по три дня каждый. Все расходы для Месси и до 20 членов его семьи/друзей при этом оплачивает правительство Саудовской Аравии.

2 миллиона долларов за рекламу Саудовской Аравии в аккаунтах в социальных сетях, как минимум 10 раз в год, отдельно от рекламы его отпуска в стране. Также Месси может получать около 2 миллионов долларов за участие в ежегодной туристической кампании.

В соглашении также прописан бонус в 2 миллиона долларов в год за участие в благотворительных акциях и выступлениях.

Также в документе прописано условие, по которому Месси не может говорить ничего, что могло бы запятнать репутацию Саудовской Аравии.

Этим летом форвард мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, им интересовался местный «Аль-Хиляль». Сообщалось, что в клубе готовы предложить Месси самый крупный контракт за всю историю футбола.

Позже 35-летний аргентинец сообщил, что он принял решение о продолжении карьеры в «Интер Майами».

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем чемпионата мира-2022 в составе сборной Аргентины.

В сезоне-2022/23 форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.