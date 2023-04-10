В «Кармиотиссе» ответили на обвинения Кержакова: «Ему нужно ходить на игры соперников, а не ездить на рыбалку»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление экс-тренера команды Александра Кержакова о работе в клубе.

«Господин Кержаков получил полную зарплату и подписал соглашение об отсутствии претензий с нашим клубом. У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода в качестве компенсации за питание/опеку над детьми. Это связано с его разводом, поэтому я не хочу вмешиваться. Кроме того, он много рассказывал о своем пребывании на Кипре. Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать (выучить имена своих соперников), ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас. А пока я желаю ему удачи», — сказал Антониус «СЭ».

Ранее в интервью Sports.ru Кержаков заявил, что клуб с ним не расплатился за работу, а также рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в работу тренера.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе россиянина с поста главного тренера клуба. Он возглавил команду 8 февраля.