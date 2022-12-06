Криштиану переходит в «Королевский клуб», где получит 500 миллионов евро. Что нужно знать об «Аль-Насре»

Главное о потенциальном месте работы Роналду в Саудовской Аравии.

Контракт на столе

Сегодня у одной из главных звезд мирового спорта важный матч — Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира. Нет сомнений, что Криштиану Роналду сейчас думает только о сборной, но вокруг него продолжают разрастаться слухи. Напомним, две недели назад «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем, так что сейчас он находится в статусе свободного агента.

Свежие подробности дали авторитетные СМИ — испанская газета Marca и известный инсайдер Николо Скира. Они утверждают, что соглашение с саудовским клубом «Аль-Наср» начнет действовать 1 января и будет рассчитано на два с половиной сезона. По контракту Роналду заработает 200 миллионов евро за год, то есть в сумме 500 миллионов. Фабрицио Романо добавляет, что ничего еще не подписано, так как Роналду сфокусирован на чемпионате мира.

При этом Daily Mail со ссылкой на источник из окружения Криштиану назвал информацию о переезде португальца в Саудовскую Аравию бессмыслицей, а журналист и друг Криштиану Пирс Морган все опроверг. Но мы прекрасно знаем: накануне больших трансферов всегда кто-то отрицает слухи, а затем они неожиданно становятся правдой.

Ни одной победы в Лиге чемпионов

Переход Роналду в «Аль-Наср» и правда вероятен. Но что это за клуб? Начнем с сухих фактов из «Википедии»: основан в 1955 году, базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, название переводится как «Победа», домашние цвета — желто-синие. Это местный гранд, но не самый титулованный клуб страны. Будущий клуб Роналду побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда — у его вечного соперника «Аль-Хиляля» 18 побед в местной лиге.

В последнее время «Аль-Наср» редко побеждает в чемпионате. Подавляющее число трофеев он завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в трех очках от «Аль-Шабаба».

С международными трофеями все еще хуже. Роналду привык играть за прославленные за рубежом клубы, но «Аль-Наср» всего один раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Однако в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии.

Футболисты «Аль-Насра». Фото Global Look Press

Откуда деньги?

На гербе у «Аль-Насра» корона — точно как у мадридского «Реала», бывшего клуба Криштиану. И это не просто так: до 1960 года за «Аль-Наср» играли любители, а затем клуб взял под контроль Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд — сын короля, принц Саудовской Аравии.

Очевидно, что аравийская королевская семья богата, поэтому и «Аль-Наср» моментально стал обеспеченным клубом. Аль Сауд обожал футбол и превратил «Аль-Наср» из безвестной команды в многократного чемпиона страны. Аль Сауд был президентом клуба больше 30 лет — он дважды покидал пост, но оба раза избирался вновь. Умер в 2004 году, занимая должность президента.

Сейчас «Аль-Насром» руководит бывший глава Саудовской лиги Мусли Аль-Муаммар, но клуб до сих пор находится под протекцией монархов — принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды. С деньгами у клуба нет проблем, а помимо этого, он сейчас еще и активно ищет спонсоров под финансирование пухлого контракта Роналду.

Узбек под седьмым номером и тренер, которого звали в «Спартак»

Безусловно, Роналду при переходе станет звездой номер один не только в «Аль-Насре», но и во всем азиатском клубном футболе. Однако в аравийской команде и сейчас есть известные футболисты: колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска.

При переходе Роналду, разумеется, запросит свой любимый седьмой номер. Под ним в «Аль-Насре» тоже играет легионер, но не из Европы, а из Узбекистана: Жалолиддин Машарипов — фланговый нападающий команды, хотя и не основной. На днях журналисты Championat.Asia спросили Шарипова о том, отдаст ли он седьмой номер Роналду. Тот ответил согласием и добавил, что таких футболистов нужно уважать.

Руди Гарсия. Фото Global Look Press

Конечно, для Криштиану важна и фигура тренера. Он поссорился в «МЮ» с Эриком тен Хагом, а в «Аль-Насре» будет работать с Руди Гарсией. Он известный французский тренер, который много лет работал в клубах второго европейского эшелона — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско, однако вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022-го возглавил «Аль-Наср».

Добавим, что сейчас первое место в снайперской гонке Саудовской лиги занимает Карлос Карвальо из «Аль-Шабаба» с шестью мячами. У Роналду есть все шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть чемпионат уже в этом сезоне.