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Сегодня, 11:40

Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Георгий Ярцев, Пеле, Синиша Михайлович.
Пеле.
Фото Global Look Press
Георгий Ярцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валентина Яшина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Савелий Мышалов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Александр Беркетов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Козлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Сергей Дмитриев.
Фото Вячеслав Евдокимов
Мино Райола.
Фото Global Look Press
Синиша Михайлович.
Фото Global Look Press
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Печальный список потерь.

Пеле

Легендарного бразильца не стало 29 декабря. Последние годы Пеле страдал из-за проблем со здоровьем, но каждый раз врачам удавалось стабилизировать состояние. Во время чемпионата мира Королю футбола стало хуже — химиотерапия больше не давала эффекта в борьбе с раком, и счет стал идти на недели... Последние дни Пеле провел в окружении родных и успел попрощаться с самыми близкими людьми. Великий футболист ушел из жизни на 83-м году.

Пеле. Фото Global Look Press
Пеле.
Фото Global Look Press

«До Пеле «10» было просто числом. Я прочитал эту фразу где-то, в какой-то момент своей жизни. Но это прекрасное высказывание неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим, и больше всего это придало Бразилии известность. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю! Его больше нет, но его магия останется. Пеле вечен!» — написал Неймар.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».

Пеле. «Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

Георгий Ярцев

Георгий Ярцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Ярцев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда речь идет о кончине людей, никакие рейтинги неуместны и неприемлемы, но, наверное, это была самая шокирующая смерть в уходящем году. Бывшего игрока и тренера московского «Спартака» не стало 15 июля. А всего за несколько дней до этого 74-летний Ярцев был в Санкт-Петербурге на ретроматче ветеранов красно-белых и «Зенита».

«В эту страшную новость невозможно поверить. Нет Жоры, Георгия Александровича, моего родного, близкого друга и боевого соратника в «Спартаке». Еще вчера мы разговаривали по телефону, говорили о футболе, вспомнили недавний матч спартаковских ветеранов с «Зенитом» в Питере. И вдруг обрыв, пустота...» — так отреагировал на случившееся Олег Романцев.

Георгий Ярцев. «В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Проститься с Ярцевым пришел весь российский футбольный бомонд — глава РФС Александр Дюков, руководитель РПЛ Александр Алаев, главный тренер сборной России Валерий Карпин, игравшие под его руководством Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, а также сотни простых болельщиков.

Валентина Яшина

Валентина Яшина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валентина Яшина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 мая на 92-м году жизни ушла из жизни Валентина Тимофеевна Яшина — вдова выдающегося советского вратаря Льва Яшина. История их любви — одна из главных лав-стори отечественного футбола.

После смерти мужа Яшина продолжала участвовать в жизни «Динамо» — посещала матчи, клубные мероприятия и торжественные церемонии. Для болельщиков бело-голубых она была такой же легендой, как и ее супруг, настоящей хранительницей традиций.

Валентина Яшина. «Волгу» Льва Ивановича отправила на благотворительный аукцион. Начали продавать с 700 долларов..." Не стало вдовы Яшина

Савелий Мышалов

Савелий Мышалов. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Савелий Мышалов.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

30 сентября не стало знаменитого спортивного врача Савелия Мышалова, скончавшегося в возрасте 90 лет. Он более 20 лет работал в сборной СССР по футболу, приняв участие в четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх. Мышалов также не один десяток лет трудился в московском «Локомотиве».

Савелий Мышалов. «Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова

«Общались с ним месяц назад по телефону... Это выдающийся человек в своей профессии. Мне посчастливилось с ним работать, это большое счастье. Он обладал высочайшим уровнем знаний в своей профессии, знал и чувствовал психологию любого игрока. Без МРТ и КТ мог определить травму игрока, ему многое далось от природы. Это человек спорта, был на многих чемпионатах мира. Он работал с выдающимися спортсменами, тренерами, футболистами. Казалось, что без него невозможен футбол. Большие соболезнования семье! Его будет не хватать в профессии», — так вспоминал о Мышалове Юрий Семин.

Алексей Бахарев

Алексей Бахарев. Фото Дмитрий Солнцев
Алексей Бахарев.
Дмитрий Солнцев

18 марта в возрасте 45 лет умер Алексей Бахарев — один из главных футбольных талантов 1990-х, поигравший в московском «Спартаке» и донецком «Шахтере». Он дважды выиграл чемпионат России, один раз — чемпионат Украины, но полностью реализовать себя ему помешали травмы.

Алексей Бахарев. «Вывернули ногу так, что два месяца учился ходить». Большая трагедия: талант «Спартака» 90-х ушел из жизни в 45 лет

«Большого таланта был игрок: техника, чутье, мозги. Единственный недостаток — на поле все хотел сделать сам. А в «Спартаке» атака была выстроена через пас. Мы много с Лешей на эту тему говорили. Объяснял ему, что надо игру менять. Но перестроиться у него так и не получилось», — вспоминал Бахарева Олег Романцев.

Александр Беркетов

Александр Беркетов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Беркетов.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

1 июня скончался экс-полузащитник «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов. Ему было 46 лет. В составе армейцев он выиграл чемпионат России-2003, а также Кубок страны-2002.

«Порядочный парень, преданный Волгограду. Следил за собой. Красиво одевался. Очень вежливый. Его обожали у нас. И игроки, и административный персонал. Повара в нем вообще души не чаяли. Он как ни зайдет в столовую: «Санек, вот тебе самый вкусный кусок!» Шоферы наши его любили, все время звали его: «Беркет, ты куда?» Увы, не смог себя полностью реализовать. Данные-то были шикарные, а главное, он понимал, когда обострить, когда выдать пас, начать атаку. Тонкий игрок... В коллективе его сильно уважали», — рассказывал о Беркетове экс-президент «Ротора» Владимир Горюнов.

Александр Беркетов. Звезда «Ротора» 90-х Беркетов умер в 46 лет: игрок с шикарными данными не реализовал себя полностью

Александр Козлов

Александр Козлов. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Александр Козлов.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Козлов умер в тот же день, что и Ярцев, — 15 июля. Ему было всего 29 лет... Козлов — один из главных талантов «Спартака» 2000-х. Тренироваться с основой он начал в 16 лет, в 17 вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси». Нападающего сравнивали с Андреем Аршавиным — в то время это было большим комплиментом.

К сожалению, реализовать себя у Козлова так и не получилось. Скандальная история с контрактом и агентами, затем тяжелая травма колена...

Александр Козлов. Его сравнивали с Аршавиным и Кокориным: главный талант «Спартака» 2000-х Козлов умер в 29 лет

«Считаю, что за последние 10 лет в России было два больших таланта — это Кокорин и Козлов. Даже если сравнивать с Головиным, Кокорин и Козлов сильнее», — говорил футбольный функционер Валерий Оганесян.

Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев. Фото Вячеслав Евдокимов
Сергей Дмитриев.
Вячеслав Евдокимов

26 декабря ушел из жизни чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Дмитриев. Ему было 58 лет. Нападающий выигрывал чемпионский титул с ЦСКА в 1991-м и со «Спартаком» в 1997-м, но знаковой фигурой он был именно для Санкт-Петербурга.

«Бомбардир. При его росте в 186 см он обладал хорошей техникой. Внес значительный вклад в чемпионство «Зенита» в 1984-м. Сделал дубли в матчах с Тбилиси и Харьковом. Основной игрок. А какой популярный! Его обожали... Голубоглазый, статный, красивый парень. Образец! Наверное, мог заблистать еще ярче...» — говорил о Дмитриеве известный телекомментатор Геннадий Орлов.

Сергей Дмитриев. «Рану зашили в больнице. Рассечение неровное — судя по всему, ударили палкой...» Голышак вспоминает Сергея Дмитриева

Мино Райола

Мино Райола. Фото Global Look Press
Мино Райола.
Фото Global Look Press

30 апреля в возрасте 54 лет скончался знаменитый футбольный агент Мино Райола. За несколько дней до этого уже сообщалось о его смерти, однако тогда последовало опровержение. К сожалению, в следующий раз печальные новости подтвердились. Райола вел дела таких игроков, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанн, и был одним из самых влиятельных людей в футбольной индустрии.

Мино Райола. Работал в пиццерии отца, в 19 лет стал миллионером. Как начинал суперагент мирового футбола

Синиша Михайлович

Синиша Михайлович. Фото Global Look Press
Синиша Михайлович.
Фото Global Look Press

16 декабря на стало знаменитого сербского игрока и тренера Синиши Михайловича. Ему было 53 года. Последние несколько лет он боролся с лейкемией, однако, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал работать, возглавляя «Болонью».

Синиша Михайлович. Не стало кусочка детства. Скончался Синиша Михайлович, гений штрафных и настоящий боец

Также в 2022 году ушли из жизни:

— экс-нападающий «Спартака» чемпион СССР-1969 Николай Осянин;
— экс-защитник и тренер «Спартака» Виктор Самохин;
— бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной СССР Юрий Дегтерев;
— экс-игрок «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин;
— бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Мандреко;
— знаменитый немецкий нападающий Уве Зеелер;
— чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джордж Коэн;
— чемпион мира-1974 в составе сборной Германии Юрген Грабовски;
— двукратный обладатель «Золотой бутсы» португальский бомбардир Фернанду Гомеш.

Светлая память!

Александр Беркетов
Александр Козлов
Пеле
Синиша Михайлович
Георгий Ярцев
Мино Райола
Савелий Мышалов
Сергей Дмитриев
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