Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году

Печальный список потерь.

Пеле

Легендарного бразильца не стало 29 декабря. Последние годы Пеле страдал из-за проблем со здоровьем, но каждый раз врачам удавалось стабилизировать состояние. Во время чемпионата мира Королю футбола стало хуже — химиотерапия больше не давала эффекта в борьбе с раком, и счет стал идти на недели... Последние дни Пеле провел в окружении родных и успел попрощаться с самыми близкими людьми. Великий футболист ушел из жизни на 83-м году.

Пеле. Фото Global Look Press

«До Пеле «10» было просто числом. Я прочитал эту фразу где-то, в какой-то момент своей жизни. Но это прекрасное высказывание неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим, и больше всего это придало Бразилии известность. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю! Его больше нет, но его магия останется. Пеле вечен!» — написал Неймар.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».

Георгий Ярцев

Георгий Ярцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда речь идет о кончине людей, никакие рейтинги неуместны и неприемлемы, но, наверное, это была самая шокирующая смерть в уходящем году. Бывшего игрока и тренера московского «Спартака» не стало 15 июля. А всего за несколько дней до этого 74-летний Ярцев был в Санкт-Петербурге на ретроматче ветеранов красно-белых и «Зенита».

«В эту страшную новость невозможно поверить. Нет Жоры, Георгия Александровича, моего родного, близкого друга и боевого соратника в «Спартаке». Еще вчера мы разговаривали по телефону, говорили о футболе, вспомнили недавний матч спартаковских ветеранов с «Зенитом» в Питере. И вдруг обрыв, пустота...» — так отреагировал на случившееся Олег Романцев.

Проститься с Ярцевым пришел весь российский футбольный бомонд — глава РФС Александр Дюков, руководитель РПЛ Александр Алаев, главный тренер сборной России Валерий Карпин, игравшие под его руководством Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, а также сотни простых болельщиков.

Валентина Яшина

Валентина Яшина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 мая на 92-м году жизни ушла из жизни Валентина Тимофеевна Яшина — вдова выдающегося советского вратаря Льва Яшина. История их любви — одна из главных лав-стори отечественного футбола.

После смерти мужа Яшина продолжала участвовать в жизни «Динамо» — посещала матчи, клубные мероприятия и торжественные церемонии. Для болельщиков бело-голубых она была такой же легендой, как и ее супруг, настоящей хранительницей традиций.

Савелий Мышалов

Савелий Мышалов. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

30 сентября не стало знаменитого спортивного врача Савелия Мышалова, скончавшегося в возрасте 90 лет. Он более 20 лет работал в сборной СССР по футболу, приняв участие в четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх. Мышалов также не один десяток лет трудился в московском «Локомотиве».

«Общались с ним месяц назад по телефону... Это выдающийся человек в своей профессии. Мне посчастливилось с ним работать, это большое счастье. Он обладал высочайшим уровнем знаний в своей профессии, знал и чувствовал психологию любого игрока. Без МРТ и КТ мог определить травму игрока, ему многое далось от природы. Это человек спорта, был на многих чемпионатах мира. Он работал с выдающимися спортсменами, тренерами, футболистами. Казалось, что без него невозможен футбол. Большие соболезнования семье! Его будет не хватать в профессии», — так вспоминал о Мышалове Юрий Семин.

Алексей Бахарев

Алексей Бахарев. Дмитрий Солнцев

18 марта в возрасте 45 лет умер Алексей Бахарев — один из главных футбольных талантов 1990-х, поигравший в московском «Спартаке» и донецком «Шахтере». Он дважды выиграл чемпионат России, один раз — чемпионат Украины, но полностью реализовать себя ему помешали травмы.

«Большого таланта был игрок: техника, чутье, мозги. Единственный недостаток — на поле все хотел сделать сам. А в «Спартаке» атака была выстроена через пас. Мы много с Лешей на эту тему говорили. Объяснял ему, что надо игру менять. Но перестроиться у него так и не получилось», — вспоминал Бахарева Олег Романцев.

Александр Беркетов

Александр Беркетов. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

1 июня скончался экс-полузащитник «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов. Ему было 46 лет. В составе армейцев он выиграл чемпионат России-2003, а также Кубок страны-2002.

«Порядочный парень, преданный Волгограду. Следил за собой. Красиво одевался. Очень вежливый. Его обожали у нас. И игроки, и административный персонал. Повара в нем вообще души не чаяли. Он как ни зайдет в столовую: «Санек, вот тебе самый вкусный кусок!» Шоферы наши его любили, все время звали его: «Беркет, ты куда?» Увы, не смог себя полностью реализовать. Данные-то были шикарные, а главное, он понимал, когда обострить, когда выдать пас, начать атаку. Тонкий игрок... В коллективе его сильно уважали», — рассказывал о Беркетове экс-президент «Ротора» Владимир Горюнов.

Александр Козлов

Александр Козлов. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Козлов умер в тот же день, что и Ярцев, — 15 июля. Ему было всего 29 лет... Козлов — один из главных талантов «Спартака» 2000-х. Тренироваться с основой он начал в 16 лет, в 17 вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси». Нападающего сравнивали с Андреем Аршавиным — в то время это было большим комплиментом.

К сожалению, реализовать себя у Козлова так и не получилось. Скандальная история с контрактом и агентами, затем тяжелая травма колена...

«Считаю, что за последние 10 лет в России было два больших таланта — это Кокорин и Козлов. Даже если сравнивать с Головиным, Кокорин и Козлов сильнее», — говорил футбольный функционер Валерий Оганесян.

Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев. Вячеслав Евдокимов

26 декабря ушел из жизни чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Дмитриев. Ему было 58 лет. Нападающий выигрывал чемпионский титул с ЦСКА в 1991-м и со «Спартаком» в 1997-м, но знаковой фигурой он был именно для Санкт-Петербурга.

«Бомбардир. При его росте в 186 см он обладал хорошей техникой. Внес значительный вклад в чемпионство «Зенита» в 1984-м. Сделал дубли в матчах с Тбилиси и Харьковом. Основной игрок. А какой популярный! Его обожали... Голубоглазый, статный, красивый парень. Образец! Наверное, мог заблистать еще ярче...» — говорил о Дмитриеве известный телекомментатор Геннадий Орлов.

Мино Райола

Мино Райола. Фото Global Look Press

30 апреля в возрасте 54 лет скончался знаменитый футбольный агент Мино Райола. За несколько дней до этого уже сообщалось о его смерти, однако тогда последовало опровержение. К сожалению, в следующий раз печальные новости подтвердились. Райола вел дела таких игроков, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанн, и был одним из самых влиятельных людей в футбольной индустрии.

Синиша Михайлович

Синиша Михайлович. Фото Global Look Press

16 декабря на стало знаменитого сербского игрока и тренера Синиши Михайловича. Ему было 53 года. Последние несколько лет он боролся с лейкемией, однако, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал работать, возглавляя «Болонью».

Также в 2022 году ушли из жизни:

— экс-нападающий «Спартака» чемпион СССР-1969 Николай Осянин;

— экс-защитник и тренер «Спартака» Виктор Самохин;

— бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной СССР Юрий Дегтерев;

— экс-игрок «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин;

— бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Мандреко;

— знаменитый немецкий нападающий Уве Зеелер;

— чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джордж Коэн;

— чемпион мира-1974 в составе сборной Германии Юрген Грабовски;

— двукратный обладатель «Золотой бутсы» португальский бомбардир Фернанду Гомеш.