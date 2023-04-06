Фанаты едва не сорвали голландское класико, Рэшфорд повторил достижение Ибрагимовича, новая катастрофа Дортмунда

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Тоттенхэм» выдавили из четверки

Потеря очков «Тоттенхэмом», который в понедельник закрыл тур ничьей с «Эвертоном» (1:1), дала шанс его конкурентам в отложенных матчах укрепить свои позиции в первой четверке. И «Ньюкасл», воодушевленный яркой победой над «МЮ», на каком-то кураже начал игру в гостях у «Вест Хэма».

Уилсон после классного прохода Сен-Максимена не упустил возможность огорчить своего любимого соперника. Уже во втором тайме форвард отличился еще раз и восстановил статус-кво, убив надежды хозяев уже двенадцатым голом в их ворота. Чаще «молотобойцев» огорчали только Руни (14) и Оуэн (13), только нужно учитывать, что Уилсону на его подвиги хватило 13 матчей.

5 апреля. «Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 1:5. Аллан Сен-Максимен. Фото Reuters

Апогеем же бессилия команды Дэвида Мойеса стала дикая ошибка Фабяньски. Выбежав за пределы штрафной страховать защитников, он сыграл столь неловко, что позволил Исаку забросить мяч в беззащитные ворота. «Вест Хэм» упустил возможность отодвинуться от зоны вылета, а «Ньюкасл», как и «МЮ», теперь опережает отодвинутый на пятое место «Тоттенхэм на три очка. Причем «шпоры» сыграли на матч больше.

У «МЮ», который проводил свой матч под проливным дождем, снова отличился Рэшфорд. Расстреляв ворота после скидки Забитцера, форвард с учетом всех турниров забил в текущем сезоне 28 мячей. Это не просто цифра, а максимальная результативность игроков «красных дьяволов» с тех пор, как пост главного тренера покинул Алекс Фергюсон. И, очевидно, что Рэшфорд в самое ближайшее время превзойдет достижения Ибрагимовича и Бруну Фернандеша. Он — главная движущая сила команды, которая не проигрывает на «Олд Траффорд» 23 матча подряд и уже сейчас выиграла столько же матчей (16), сколько за весь прошлый чемпионат.

Германия: Розе обыграл бывшую команду

Кубковый четвертьфинал должен был подвести итог противостоянию «Боруссии» с уволенным из клуба после всего одного сезона Марко Розе. В первом раунде этого противостояния сменивший Доменико Тедеско в «Лейпциге» специалиста буквально уничтожил бывших подопечных (3:0). Месяц назад «шмели» взяли непростой реванш (2:1), а теперь им пришлось отправиться в гости к «быкам» после стоившего лидерства в бундеслиге унижения в немецком класико.

И то, как складывалась игра, очень напоминало события в Мюнхене. Только «Лейпциг», в отличие от «Баварии», губил свои моменты, а начудивший в субботу Кобель периодически творил чудеса. Однако Вернер шансов ему не оставил, и «Боруссии» курпно повезло, что в первом тайме она ограничилась одной пробоиной. Хуже другое — команда Эдина Терзича не могла ничего предложить в атаке.

5 апреля. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» — 2:0. Фото Global Look Press

Тем не менее, она едва не спаслась на седьмой добавленной минуте, когда голкипер хозяев остановил удар Байно-Гиттенса. И тут же, когда на подачу углового примчался Кобель, хозяева умчались в контратаку на ворота, которые безуспешно пытались прикрыть два полевых игрока. Кошмарный отрезок Дортмунда продолжился, тогда как их бывший тренер сделал еще один шаг к трофею, обладателем которого является «Лейпциг».

Нидерланды: огонь и кровь в Роттердаме

«Фейеноорд» — «Аякс» — 1:2 (С.Хименес, 45+2 — Тадич, 14. Классен, 51)

Две с половиной недели назад «Фейеноорд» и «Аякс» выдали огненное класико в Амстердаме. Там пропустившие на первых минутах хозяева вырвались вперед, однако бывший динамовец Шиманьски восстановил равновесие, а в концовке все решил гол роттердамского защитника Гертрайды (3:2). После этого отрыв «Фейеноорда» от своего злейшего врага вырос до восьми очков, и вопрос с чемпионской интригой кажется закрытым.

А для «Аякса», который болезненно пережил уход Эрика тен Хага и был реанимирован лишь после ставшего сюрпризом назначения работавшего с молодежными командами клуба экс-защитника голландской сборной Джона Хейтинги, главным турниром стал Кубок Нидерландов. И амстердамцы, которых не сбило с ритма отложенное из-за дымов и файеров на трибунах начало матча, повели, когда мяч в центре штрафной отлетел на ногу Тадичу. Зато в более очевидной ситуации один из виновников пропущенного гола Джаханбакш промахнулся. Но все же «Фейеноорд» играл лучше, и упустивший свой шанс в дебюте лучший снайпер хозяев Хименес перед уходом на перерыв замкнул подачу с фланга.

Только в класико не может быть никаких гарантий, и начало второго тайма ознаменовалось немного суматошной атакой с завершающим ударом Классена. Он был воплощением страсти, и, кажется, готов был продолжить игру, когда с трибуным ему в голову прилетела зажигалка. Причем это был не единичный случай — у кромки поля показали несколько зажигалок и стаканов, а до этого посторонние предметы летели в игроков гостей при подачах угловых.

5 апреля. «Фейеноорд» — «Аякс» — 1:2. Фото Global Look Press

Сразу после скандала судья отправил команды в раздевалку. Казалось, игру отменят, но она продолжилась после продолжительной паузы. Классен вышел на поле, но спустя несколько минут стало понятно, что продолжить игру он не может. Те же, кто остался на поле, бились в том числе и за партнера. Настолько остервенело, что обе команды суммарно провели 12 замен, получив право на дополнительные из-за сотрясений мозга.

Удача порой отворачивалась от «Фейеноорда», который потерпел первое поражение с 27 октября. «Аякс» же теперь ждет еще один горячий финал — против ПСВ. Год назад в аналогичном противостоянии трофей взяла команда из Эйндховена.

Статистика дня

2 желтых карточки в семи первых тренерских класико получил Хави. Больше, чем за тот же период в качестве игрока «Барселоны».

8 мячей с начала февраля забил с учетом всех турниров нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал. Из игроков серии А на этом отрезке бразильца опережает только снайпер «Наполи» Осимхен (10).

9 подряд побед с учетом всех турниров «Фиорентина» одержала впервые с 1960 года.

10-е кубковое класико провел полузащитник «Барселоны» Бускетс, повторив рекорд игравшего за сине-гранатовых в 40-60-х годах прошлого века Жоана Сегарры.

27 результативных баллов (16+11) набрал в класико нападающий «Реала» Бензема. Француз уступает только Месси (26+14).

60 лет разделили хет-трики игроков «Реала» на «Камп Ноу». В 1963-м отличился Ференц Пушкаш, а сейчас — Бензема.

92 процента своих голов в АПЛ (11 из 12) защитник «Вест Хэма» Зума забил головой. Это лучший показатель среди футболистов с двузначным количеством мячей.