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Сегодня, 02:56

Абидаль посетил матч «Лилля» против «Труа» в Кубке Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Франции Эрик Эбидаль стал почетным гостем матча 1/32 финала Кубка Франции между «Лиллем» и «Труа» (2:0).

«Лилль» на официальной странице в Twitter опубликовал фотографию 43-летнего француза. Ему вручили памятную футболку с номером 22.

«Всегда рады тебя видеть, Эрик», — говорится в сообщении.

Абидаль с 2002 по 2004 год выступал за «Лилль», куда перешел из «Монако». Затем он играл за «Лион», «Барселону», «Олимпиакос» и «Монако». Карьеру он завершил в 2015 году.

После завершения карьеры футболиста Абидаль работал на телевидении, а также с 2018 по 2020 года являлся спортивным директором «Барселоны».

Эрик Абидаль
Футбол
ФК Лилль
0
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