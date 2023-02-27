Барбоза считает, что без фиксированных отступных Головину будет легче договориться об уходе

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Продление контракта демонтсрирует признание клуба. «Монако» доволен Головиным. Это не исключает, что он может уйти в другую команду, и не дает гарантий, что он останется во Франции до конца контракта. Ему доверяют. Это важно для всех игроков. В новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных? Во Франции так делают очень редко. Почти всегда в контракты включают этот пункт. Значит, будет легче договориться об уходе. Готов ли Головин к игре в более сильных клубах? Думаю, да. Вопрос спроса. Он уже играет в хорошем клубе. И будет здорово, если у него будут более солидные предложения. Многое зависит от того, что он покажет в оставшейся части сезона. Для него открыты все возможности», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, шесть мячей и семь результативных передач.