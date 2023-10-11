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Голкипер «Клермона» Диав — об инциденте в матче с «Монпелье»: «Я играю в футбол не для того, чтобы бояться на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мори Диав.
Фото AFP
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Голкипер «Клермона» Мори Диав обратился к болельщикам по поводу прерванного матча 8-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». В концовке встречи фанаты забросали поле петардами, одна из которых взорвалась возле вратаря. 30-летнему сенегальцу потребовалась помощь врачей и госпитализация.

«После этих событий сложно подобрать слова... После многочисленных сообщений, которые я получил, мне особенно хочется вас успокоить. Я здоров, и медицинские тесты, проведенные сегодня утром, позволяют мне выйти на поле защищать цвета моей страны.

Я по-прежнему крайне шокирован нападением, которому подвергся. Я играю в футбол не для того, чтобы бояться на поле. Занимаюсь этой работой, потому что играть в футбол — это то, что я люблю больше всего на свете. Такому поведению не место на стадионе», — написал Диав в социальной сети.

Главный судья остановил игру при счете 4:2 в пользу «Монпелье». Врачи унесли Диава с поля на носилках.

 
Игроки &laquo;Монпелье&raquo; и &laquo;Клермона&raquo;. Матч «Монпелье» — «Клермон» был прерван из-за брошенной на поле петарды, вратарь Дио потерял сознание
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монпелье
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