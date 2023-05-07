Головин: «Гол и вправду вышел неплохим. Как задумывал, так и получилось»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции (2:1).

26-летний россиянин открыл счет встречи, забив дальним ударом в концовке первого тайма.

«Хорошая игра, набрали важные три очка. Несмотря на то, что соперник находится внизу турнирной таблицы, не сказал бы, что матч получился простым для нас. Но главное, что выиграли, довели дело до победы. Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Во-первых, игры еще идут, посмотрим какие еще мячи будут забиты. Во-вторых, не мне принимать такие решения. Хотя гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», — сказал Головин «СЭ».

По итогам матча российский полузащитник стал лучшим в составе «Монако» по оценке Whoscored.com

После 34 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 64 очка и расположился на 4-м месте. «Анже» идет на последней строчке.