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Сегодня, 22:56

«Ренн» в меньшинстве проиграл «Клермону»

Мария Гусева
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«Ренн» на выезде проиграл «Клермону» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За «Ренн» гол забил форвард Арно Калимуэндо. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Грежон Кией и полузащитник Йоан Гастьен, принесший победу своей команде на 90+5-й минуте.

«Ренн» заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Бенжамин Буриго получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 77-й минуте, а через 6 минут прямую красную получил защитник Вармед Омари.

«Ренн» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 34 очка. «Клермон» располагается на 9-й строчке с 25 очками.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Ренн

В другом матче «Реймс» на выезде обыграл «Аяччо» — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Маршалл Манетзи на 3-й минуте встречи.

«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице — 24 очка. «Аяччо» находится на 16-й строчке — 15 очков.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:1
Реймс
Футбол
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Реймс
ФК Ренн
0
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