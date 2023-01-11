«Ренн» в меньшинстве проиграл «Клермону»

«Ренн» на выезде проиграл «Клермону» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За «Ренн» гол забил форвард Арно Калимуэндо. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Грежон Кией и полузащитник Йоан Гастьен, принесший победу своей команде на 90+5-й минуте.

«Ренн» заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Бенжамин Буриго получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 77-й минуте, а через 6 минут прямую красную получил защитник Вармед Омари.

«Ренн» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 34 очка. «Клермон» располагается на 9-й строчке с 25 очками.

В другом матче «Реймс» на выезде обыграл «Аяччо» — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Маршалл Манетзи на 3-й минуте встречи.

«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице — 24 очка. «Аяччо» находится на 16-й строчке — 15 очков.