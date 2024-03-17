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Франция

17 марта, 16:27

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч против «Клермона»

Алина Савинова
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Появился стартовый состав «Гавра» на матч с «Клермоном» в 26-м туре чемпионата Франции.

Игра пройдет на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран и начнется в 17.00 по московскому времени. Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев попал в стартовый состав своей команды.

Стартовый состав «Гавра»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Таргаллин, Туре, Сабби, Кузяев, Айю, Байо.

На данный момент «Гавр» с 27 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице лиги 1. У «Клермона» 17 баллов и последняя строчка.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Клермон Фут
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